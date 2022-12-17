Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Украденные данные 5,7 млн пользователей криптобиржи Gemini разглашены на хакерских форумах
В сообщении в блоге Gemini предлагаются некоторые рекомендуемые шаги, которые клиенты могут предпринять для защиты своих учетных записей в свете продолжающихся фишинговых кампаний.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

реклама

Криптовалютная биржа Gemini на этой неделе опубликовала сообщение в блоге, предупреждающее о фишинговых кампаниях нацеленных на ее клиентов. Эти фишинговые кампании, вероятно связаны с ранее нераскрытой утечкой данных, в результате которой были раскрыты адреса электронной почты 5,7 миллиона клиентов биржи. Gemini заявляет, что этот инцидент с безопасностью произошел у стороннего поставщика, а не у самой биржи. Сообщение в блоге направлено на то, чтобы успокоить клиентов пояснив, что этот инцидент не повлиял на "информацию или системы учетной записи Gemini" и что "все средства и учетные записи клиентов остаются в безопасности".

Сторонний поставщик, который пострадал от утечки данных еще не назван. Киберпреступники неоднократно пытались продать базу данных на хакерских форумах, но не предоставили подробностей в своих сообщениях. Украденная база данных впервые появилась в продаже еще в сентябре, когда продавец попросил тридцать биткоинов (~ 670 тысяч долларов на пике биткоинов в этом месяце) в обмен на список адресов электронной почты клиентов Gemini и неполные номера телефонов. База данных выставлялась на продажу еще два раза под разными именами пользователей, один раз в октябре и один раз в ноябре.

Затем во вторник на этой неделе, кто-то бесплатно разместил всю украденную базу данных на Breach Forums. Неясно, пытался ли этот человек ранее продать базу данных но безуспешно, тайно купил ее или получил каким-то другим способом. Мы также до сих пор не знаем, когда произошла утечка данных, хотя во втором сообщении, пытающемся продать базу данных утверждалось, что она была получена в сентябре.

Несмотря на это, личная информация о 5,7 миллионах клиентов Gemini теперь общедоступна в Интернете. Согласно сообщению Breach Forums, украденная база данных включает адреса электронной почты клиентов, частичные номера телефонов и частичные номера социального страхования. В сообщении говорится, что в базе данных отсутствуют три средние цифры номеров социального страхования клиентов, но не указывается, что делает номера телефонов неполными.

Хотя сообщение в блоге Gemini не содержит никаких подробностей об утечке данных, в нем предлагаются некоторые рекомендуемые шаги, которые клиенты могут предпринять для защиты своих учетных записей в свете продолжающихся фишинговых кампаний. Первая из этих рекомендаций заключается в том, чтобы клиенты изменили адреса электронной почты связанные с их учетными записями. После установки нового адреса электронной почты настоящие электронные письма от Gemini должны отправляться на этот адрес в будущем, в то время как фишинговые электронные письма по-прежнему будут отправляться на старый адрес.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Злоумышленники также могут попытаться провести атаки с использованием учетных данных для клиентов Gemini, сопоставив их адреса электронной почты с другими утечками данных с исходными паролями. Учетные записи Gemini "защищенные" паролями повторно используемыми в нескольких учетных записях могут быть взломаны. Таким образом клиенты Gemini без надежных уникальных паролей, защищающих их учетные записи, должны изменить свои пароли и их адреса электронной почты, чтобы злоумышленники не могли получить клиентские учетные данные для входа в систему из-за предыдущих нарушений данных. Двухфакторная аутентификация (2FA) - это дополнительная рекомендуемая мера безопасности, которую клиенты Gemini могут включить в своих учетных записях, чтобы гарантировать, что утечка данных не приведет к несанкционированному доступу к учетной записи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кибербезопасность #gemini
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Масштабная фишинговая кампания атакует репозитории с открытым кодом множеством Nuget пакетов
Хакеры взломали базу данных ФБР и выставили на продажу личные данные 87 000 пользователей
Иранская хакерская группировка Очаровательный Котенок специализируется на атаках ученых и дипломатов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
127
Intel N95 Alder Lake-N набирает 781 балл в Geekbench
+
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
70
Через пару лет будут введены в строй новые мощности по выпуску 28-нм чипов
1
В России массово горят торговые центры - эксперты подозревают умышленные поджоги
37
На Украину может быть поставлен высокоэффективный французский зенитный комплекс SAMP-T "Мамба"
19
MSI выпустит свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900 в первом квартале 2023 года
1
В Windows 10 выявили новые проблемы с панелью задач, проводником и некоторыми приложениями
+
Процессоры и видеокарты сильно подорожают – кто виноват, и что предпримут NVIDIA, AMD и Intel
7
Subnautica, спустя 2 года, получила свое первое крупное обновление
+
Белковая броня: ученые разработали инновационный материал, способный выдерживать сверхзвуковые удары
6
Samsung стала лидером отрасли по величине капитальных затрат в прошлом году
+
Toshiba рассчитывает максимально быстро найти желающих поучаствовать в приватизации компании
1
Российские магазины начали поднимать цены на видеокарты после небольшого падения курса рубля
16
В отеле Берлина лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире
8
PepsiCo отчасти раскрыла реальные возможности электрических Tesla Semi по перевозке грузов
7
ASUS выпустила видеокарты ROG STRIX GeForce RTX4090 и 4080 в белом цвете
3
«Яндекс» показал концепт обновленных городских карт
+
Кому нужны скоростные SSD PCIe 4.0, и стоит ли в 2022 году покупать жёсткие диски для фильмов и игр
1
Графические карты AMD RX 7900 XTX на степинге A0 имеют серьезные аппаратные проблемы
54

Популярные статьи

В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
30
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
72
Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
20
Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия
9
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
285
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
10
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
15
Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён
24
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
20
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
119

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
21:41
До чего же порой уморительно слушать фанатиков ))) классные цвета, это как? когда грибочков обьешься? )))))))
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
dimkahon
21:41
В членах такая приятная гибкость образовалась! (с) "Падал прошлогодний снег"
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Евген Матвиец
21:41
Ипать-колотить!!! Заглот-нефтяник))) что за уйню несёт этот каксперт
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
RedStone
21:40
А кто начал шмалять 12 мая 2014 года по Донбассу и Луганску ? Неужели Русик об этом забыл ? Ай-яй-яй, какая короткая у него память.
Россия построит в Венесуэле наземную станцию спутниковой навигации ГЛОНАСС
wwr222
21:40
И хрен на 5см вырос...
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
wwr222
21:40
Сказочный звездабол...
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Евгений Сом
21:39
Падение производительности, которое может каким то боком произойти решается в 1000-й линейке просто. Надо выставить в панели нвидиа режим производительность. Я туда уже несколько лет не лазал и там ст...
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
spambomber3
21:39
Конечно будут, как и будут наши решения на их решения. Только нэньки уже не будет от слова "совсем". Грустно это, девочки.
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше беспилотника типа Герань - разбираемся в поставках на Украину
dimkahon
21:38
А еще улучшился сон и аппетит, ога, на работе повышение, а сын стал лучше учиться.
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
dimkahon
21:36
ыыы, охладите траханье)))
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем