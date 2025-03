Преимущества модифицированной видеокарты в играх небольшие.

В ходе теста карта показала себя очень громкой - до 65 дБ, хотя ей удалось поддерживать стабильный уровень разгона 2,7 ГГц. Это создает температуру до 71 градуса Цельсия на чипе и 86 градусов Цельсия в hot spot, который все еще можно найти на чипах Ada. Измеренная потребляемая мощность составила 425 Вт.

Память на самом деле можно использовать в играх, например в Assassin's Creed Shadows, которая использует всю память. Однако фактическая полезность остается ограниченной. Большинство игр по-прежнему используют около 16 ГБ памяти, и даже относительно новая игра Indiana Jones and the Great Circle довольствуется 20 ГБ. Escape from Tarkov позволяет себе 30 ГБ.