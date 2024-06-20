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Niko4123
Nintendo выпустит франшизы на Zelda Echoes Of Wisdom, Metroid Prime 4 и Mario And Luigi
Все три игры представляют известные франшизы.

Поклонники знаменитого дуэта сантехников получат Mario & Luigi: Brothership, пошаговую ролевую игру, в игровом процессе которой будут участвовать и Марио, и Луиджи. Игра имеет интересный и красочный художественный стиль с сел-шейдингом, который выделяет ее среди других игр вселенной Марио. Nintendo заявляет, что игроки смогут "отправиться на остров Shipshape (частично корабль, частично остров), чтобы перемещаться по огромному миру Конкордии".

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Безусловно самым большим сюрпризом стал дебют The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Это будет первая игра в серии, где главным героем станет сама Зельда. Кажется, что Nintendo воспользовалась возможностью не только сделать это первой игрой, в которой можно играть за Зельду, но и представить игровую механику из Tears of the Kingdom. Игроки смогут использовать "эхо", которое является копией игровых объектов, и использовать эти объекты для перемещения по игровому миру и борьбы с врагами.


После очень долгой разработки, которая включала в себя списание и отправку в другую команду разработчиков, Metroid Prime 4: Beyond теперь стала реальностью. И геймеры получили представление о том, что их ждет в игре. Это очень похоже на возвращение франшизы к истокам, поскольку она пропитана атмосферой оригинального, всеми любимого Metroid Prime. Однако игрокам придется подождать до 2025 года, чтобы испытать последнее приключение Самус.

#nintendo direct #metroid prime 4 #zelda echoes of wisdom
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