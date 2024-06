Все три игры представляют известные франшизы.

Поклонники знаменитого дуэта сантехников получат Mario & Luigi: Brothership, пошаговую ролевую игру, в игровом процессе которой будут участвовать и Марио, и Луиджи. Игра имеет интересный и красочный художественный стиль с сел-шейдингом, который выделяет ее среди других игр вселенной Марио. Nintendo заявляет, что игроки смогут "отправиться на остров Shipshape (частично корабль, частично остров), чтобы перемещаться по огромному миру Конкордии".

Безусловно самым большим сюрпризом стал дебют The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Это будет первая игра в серии, где главным героем станет сама Зельда. Кажется, что Nintendo воспользовалась возможностью не только сделать это первой игрой, в которой можно играть за Зельду, но и представить игровую механику из Tears of the Kingdom. Игроки смогут использовать "эхо", которое является копией игровых объектов, и использовать эти объекты для перемещения по игровому миру и борьбы с врагами.





После очень долгой разработки, которая включала в себя списание и отправку в другую команду разработчиков, Metroid Prime 4: Beyond теперь стала реальностью. И геймеры получили представление о том, что их ждет в игре. Это очень похоже на возвращение франшизы к истокам, поскольку она пропитана атмосферой оригинального, всеми любимого Metroid Prime. Однако игрокам придется подождать до 2025 года, чтобы испытать последнее приключение Самус.