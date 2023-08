В коротком интервью IGN Фил Спенсер ясно дал понять, что разработчики еще не смогли выжать из Xbox Series X всю производительность и его группа сейчас сосредоточена на новой Series S с дополнительным хранилищем.

Когда три года назад вышла Xbox Series X, она была конкурентна игровым ПК среднего класса при собственной цене в 500 долларов. С тех пор, даже если мы будем ориентироваться только на оборудование AMD, компания добилась больших успехов в производительности как процессоров, так и GPU - и это даже не говоря о достижениях Intel и NVIDIA.

Сопоставить Xbox Series X с игровым ПК нынешнего поколения - это просто смешно. Но действительно ли это делает игру лучше? Фил говорит нет. "Я просто наблюдаю за тем, что происходит на ПК с высокопроизводительными GPU и процессорами, и дело не всегда только в количестве пикселей или терафлопов [...] есть множество вещей, которые влияют на то, как игра выглядит и игроки чувствуют себя в ней, и у нас, как и в индустрии, есть огромные запасы возможностей".

Спенсер высказывает обоснованную точку зрения. Nintendo Switch появилась одновременно с Xbox One X последнего поколения, и даже тогда она использовала планшетное оборудование двухлетней давности с пониженной тактовой частотой. Эта машина слаба по сравнению с консолями последнего поколения и Steam Deck, но The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, пожалуй, одна из лучших игр вышедших в этом году.

Аналогичным образом, хотя RDNA 3 имеет архитектурные улучшения по сравнению с RDNA 2, основное преимущество между Radeon RX 6950 XT и Radeon RX 7900 XTX заключается в том, что последний графический процессор имеет на 50% больше шейдерных блоков и более широкую шину памяти. Новый консольный APU, который является усовершенствованием по сравнению с нынешними поколениями, должен быть очень большим чипом. Это сделало бы эти системы значительно более дорогими, вероятно, до уровня 800 или 900 долларов, а игровые консоли в таких ценовых категориях чувствуют себя на рынке неуютно.

Тем не менее, мир после Covid-19 стал другим, и очевидно, что есть много геймеров которые покупают видеокарты по цене более 1000 долларов. Мы ожидаем, что скорее всего найдется немалое количество консольных геймеров, которые будут готовы заплатить 900 долларов или даже больше за сверхмощную консоль, которая сможет поддерживать игры в 4K без масштабирования. Однако мы думаем, что Sony и Microsoft было бы лучше дождаться RDNA 3.5 или RDNA 4 для новой консоли.