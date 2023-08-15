Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Ford преуменьшает проблему безопасности Wi-Fi на автомобилях Мустанг
которая также влияет на другие машины компании

реклама

Ford выпустил заявление, подтверждающее, что некоторые из его спортивных автомобилей Mustang и несколько других транспортных средств имеют уязвимость Wi-Fi, которая теоретически может позволить хакеру запустить удаленную атаку с выполнением кода. Тем не менее, Ford гарантирует владельцам затронутых автомобилей, что уязвимость не представляет угрозы для безопасности водителя или пассажиров.

реклама

Недостаток существует в драйвере Texas Instruments MCP (WL18xx), используемом в автомобилях, которые сошли с конвейера с информационно-развлекательной системой Ford SYNC 3. Используя специально созданный фрейм, злоумышленник может вызвать переполнение буфера.

Уязвимость отслеживается как CVE-2023-29468 с диапазоном базовых оценок CVSS от 8,8 до 9,6.

"Более высокий базовый балл отражает высокий уровень влияния на конфиденциальность и целостность. Однако некоторые системы могут иметь низкий уровень влияния на конфиденциальность или целостность в зависимости от характеристик хост-процессора, на котором выполняется драйвер WL18xx MCP, а также от модификации памяти, к которой можно получить доступ. Это представляет собой серьезную проблему", - говорится в бюллетене по безопасности Texas Instruments.

Ford заявляет, что не видит никаких доказательств того, что уязвимость Wi-Fi действительно использовалась. Автопроизводитель также сообщил, что использовать уязвимость непросто, отмечая, что это "вероятно потребует значительного опыта". Кроме того, хакер должен находиться физически рядом с уязвимым транспортным средством, которое в свою очередь, должно быть с заведеным двигателем и иметь включенную функцию Wi-Fi.

"Наше расследование также показало, что использование этой уязвимости, хотя и маловероятной, не повлияет на безопасность пассажиров автомобиля, поскольку информационно-развлекательная система защищена брандмауэром от таких элементов, как рулевое управление, дросселирование и торможение", - заявляет Ford.

Система Ford SYNC 3 доступна как минимум для дюжины моделей автомобилей, включая Bronco Sport, EcoSport, Escape, Expedition, Explorer, Maverick, Mustang, Ranger, Super Duty, Transit, Transit CC-CA и Transit Connect.

Поступали сообщения о том, что это в основном касается автомобилей 2021 и 2022 модельных годов, хотя эта информация может быть неточной. Ford сделал свое программное обеспечение SYNC 3 доступным для нескольких старых моделей, включая Mustang 2015 года и новее. Уязвимость существует в модуле Wi-Fi, а не в самом транспортном средстве, но если старые автомобили используют ту же систему Wi-Fi, что и новые модели, они также могут быть затронуты.

Ford планирует выпустить исправление для устранения уязвимости Wi-Fi, которое будет доступно для загрузки и установки через USB. Тем временем Ford рекомендует всем, кто беспокоится о безопасности, отключить функцию Wi-Fi через меню "Настройки" в своей системе SYNC 3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность #wi-fi #ford #безопасность автомобилей
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тепловые следы могут выдать ваш пароль: Как защититься от новой угрозы безопасности
Ford отрицает опасность вождения автомобилей с уязвимостью Wi-Fi
Проблема безопасности в SYNC3 Ford: компания признала уязвимость в системе развлечений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
16
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
37
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
15
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
12
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
2
Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
1
«Ростех» увеличил выпуск бронетехники в четыре раза с начала спецоперации
+
Geekbench показал превосходство Apple A17 Bionic над Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
6
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
3

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
36
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
23
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
5
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
6
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
24
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
148
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
20
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19

Сейчас обсуждают

DIP48
00:49
Экие зрадники. Одесса - бывший российский город и древние укры к ней не имеют никакого отношения.))) Коля, звони в полицию !)))
В США заявили об исторической важности Одессы для России
Garri stark
00:47
Воевать за место на кладбище,...здорово,,ну туда выкрестам ночи и дорога,аиэн
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
DIP48
00:47
Дружба дружбой, а гроши врознь.)))
Польша продолжит блокировать поставки украинского зерна
DIP48
00:47
Мда, что то Тесла опустилась то такого треша))).
Tesla выпустила картонный кошачий домик в стиле электромобиля Cybertruck
Garri stark
00:44
Так это надо принять за честь,что выйдем из этой пронацистской группы ,,поддержки,,ни когда евреи,Израиль не будет на стороне пронацистского укрорежима
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
REY_B_
00:37
Численность МВД СССР была 450 тыс, на 188 миллионов населения. Сейчас более 900 миллионов. Итого в 2 раза резать совершенно необходимо. А если заявлять что в СССР было много, то в резать в 3 или 4 раз...
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
Reigyl Legvic
00:35
Блузардам в их нынешнем состоянии давно пора на свалку истории, и китайцы тут совсем ни при чем
63% отзывов Overwatch 2 в Steam написали китайцы, которые раскритиковали Blizzard за уход из страны
REY_B_
00:35
Не путайте СССР и Совок. Первое, это страна, которая стала Сверхдержавой, а второе, страна, которая перестала ею быть! Разницу улавливаете?
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
REY_B_
00:33
Но будете ли Вы покупать, автомобиль разработанный и собранный ими?
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
LastAtlant
00:30
Это не тигр, носорог уже
На выставке Армия-2023 показали облаченный в "рыцарские латы" усовершенствованный Тигр-М
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем