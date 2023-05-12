Американцы видят противоположную его словам ситуацию.

Евгений Пригожин в последнюю неделю ярко освещает события в Бахмуте, резюмируя о плачевной ситуации, вызванной «снарядным голодом» в рядах его частной военной компании. Он говорит о больших потерях, разваленных флангах и ряде других проблем.

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Однако издание Politico, ссылаясь на источники в лице высокопоставленных американских чиновников, сообщает о совершенно обратной ситуации. По мнению американцев, несмотря на заявления Пригожина, ЧВК «Вагнер» по-прежнему контролирует не менее 85% территорий Бахмута и продолжает наступать, поэтому бизнесмен сильно преувеличивает имеющуюся проблему.

Представитель Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки в интервью Politico заявил, что не собирается комментировать «театральность» или «политическое позёрство» Пригожина, который, жертвуя жизнями, пытается достичь своих политических целей.

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Ранее Евгений Пригожин подробно рассказал о ситуации в Бахмуте, где отметил отсутствие стратегического значения города, а все действия по наступлению обозначил политическим характером, чтобы отвести глаза на отступления российской армии из Херсонской, Харьковской и других областей.