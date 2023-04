Местные власти отрицают факт наличия плацдармов противника.

Аналитический центр Institute for the Study of War, основываясь на своих данных, сообщил о возможной высадке украинских военнослужащих на левый берег Днепра по состоянию на 22 апреля. Правда, в каком количестве и с какой целью - остаётся непонятным.

Если быть точнее, то говорится, что украинская армия заняла позиции на севере от города Олешки и продвинулась в северную часть по трассе к западу от Дачи.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию аналитического центра, попросив соблюдать режим информационной тишины. Она указывает на выполнение сложной работы украинскими военнослужащими, для безопасности которых необходима тишина в информационном пространстве.

В то же время Владимир Сальдо отрицает высадку украинской армии на левом берегу. По его словам, территория полностью подконтрольна российской армии на момент 23 апреля. Однако он упоминает, что иногда диверсионным группам удаётся перебраться по ту сторону реки, чтобы «сделать селфи»