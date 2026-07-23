Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) расширит программу, учитывая недовольство населения из-за повышения цен на электроэнергию

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) намерен расширить программу Ratepayer Protection Pledge (RPA) по защите налогоплательщиков от стремительного роста цен на электроэнергию, чтобы предотвратить рост тарифов для населения на фоне стремительного строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ)

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URL изображенияЦель расширения программы – гарантировать, что расходы на подключение и развитие энергетической инфраструктуры будут нести компании, развивающие ИИ, а не обычные потребители. Первоначальная версия соглашения была подписана в марте 2026 года крупнейшими технологическими компаниями, включая Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle и xAI. Они добровольно обязались финансировать строительство новых генерирующих мощностей, модернизацию электросетей и оплачивать резервируемые мощности для своих дата-центров.

Теперь Белый дом намерен расширить круг участников, включив в него коммунальные предприятия, операторов дата-центров и власти штатов. По данным администрации, после расширения действие инициативы охватит около 80% всей электроэнергии, поставляемой американским домохозяйствам и предприятиям.

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Расширение программы связано с быстрым ростом энергопотребления центров обработки данных, необходимых для развития ИИ. В некоторых регионах США нагрузка на энергосистему от дата-центров уже привела к резкому увеличению расходов на передачу электроэнергии и росту оптовых цен.