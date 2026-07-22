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Nacvark
США и Китай проведут переговоры по вопросам ИИ
По данным Reuters, встреча состоится в сентябре и является частью подготовки к запланированному визиту председателя Китая Си Цзиньпина в США
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США и Китай впервые проведут официальные переговоры, посвящённые вопросам искусственного интеллекта (ИИ). По данным источников Reuters, встреча состоится в сентябре и станет частью подготовки к запланированному визиту председателя Китая Си Цзиньпина в США.Источник изображения: Reuters
URL изображенияАмериканскую делегацию, как ожидается, возглавит министр финансов Скотт Бессент. Переговоры должны стать новым каналом диалога между двумя крупнейшими мировыми державами на фоне усиливающейся технологической конкуренции. Основной темой встречи станет безопасность передовых ИИ-систем и риски, связанные с их развитием.

Стороны намерены обсудить влияние ИИ на военную сферу, кибербезопасность и глобальную экономику, а также возможные механизмы предотвращения неконтролируемого использования новых технологий. Как отмечает Reuters, Пекин рассчитывает на предметный технический диалог, а не на политические заявления, и хочет лучше понять подход Вашингтона к регулированию передовых ИИ-моделей.

Несмотря на стратегическое соперничество США и Китая, обе стороны признают необходимость поддержания диалога по вопросам ИИ. Эксперты считают, что предстоящая встреча может стать первым шагом к выработке общих подходов в области безопасности ИИ, даже если по ключевым вопросам конкуренции и экспортного контроля позиции Вашингтона и Пекина останутся принципиально разными.

#сша #китай #искусственный интеллект
Источник: reuters.com
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