Компания нашла партнёра в лице Harmattan AI

Компания Valeo, являющаяся производителем автомобильных комплектующих, объявила о выходе на рынок беспилотных технологий, заключила соглашение с оборонной компанией Harmattan AI. В рамках партнёрства Valeo разработает и организует производство электрических двигателей для беспилотников на территории Франции. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНовые двигатели будут использоваться как в том числе для гражданских решений. Одной из ключевых особенностей проекта станет отказ от тяжёлых редкоземельных металлов, что должно снизить зависимость от импортного сырья и повысить устойчивость цепочек поставок.

Серийное производство планируется запустить в начале 2027 года на одном из французских предприятий Valeo. Проект стал первым контрактом Valeo в быстрорастущем секторе беспилотной авиации и отражает стремление компании использовать свои компетенции в автомобильной промышленности за пределами традиционной отрасли. Генеральный директор Valeo Кристоф Перийя отметил, что накопленный опыт разработки электродвигателей позволяет создавать высокотехнологичные решения для новых отраслей, одновременно поддерживая промышленный суверенитет Франции.

В Harmattan AI подчеркнули, что локализация производства критически важных компонентов для БПЛА поможет устранить стратегические риски, связанные с зависимостью от зарубежных поставщиков, и обеспечит полный контроль над производственной цепочкой.