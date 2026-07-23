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Global_Chronicles
Первый в мире настольный ПК формата mini-ITX с 192 ГБ памяти представлен компанией Framework
Компания Framework представила новую конфигурацию своего настольного ПК Framework Desktop. Устройство получило процессор Ryzen AI Max+ Pro 495 и 192 ГБ оперативной памяти LPDDR5x.
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Компания Framework, известная своими модульными ноутбуками, расширяет линейку настольных ПК. Новая версия Framework Desktop получила топовый процессор и рекордный для компактных систем объем памяти.

 Изображение: Notebookcheck

Новинка построена на процессоре Ryzen AI Max+ Pro 495 с 16 ядрами Zen 5 и тактовой частотой до 5,2 ГГц в режиме Boost. За графику отвечает встроенная Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и частотой 3 ГГц — это самое производительное интегрированное графическое решение AMD на сегодняшний день.

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Объем оперативной памяти LPDDR5x в новой версии достигает 192 ГБ. Такой объем позволяет запускать локальные модели искусственного интеллекта прямо на компьютере. По данным Framework, система сможет работать с моделью DeepSeek-V4-Flash в конфигурации Q8. При этом корпус объемом 4,1 литра сохраняет формат mini-ITX и оснащается открытым слотом PCIe x4 для установки крупных карт расширения.

Цена на новую конфигурацию пока не объявлена, но Framework предупреждает о значительном удорожании. Текущая версия с 128 ГБ памяти и процессором Ryzen AI Max+ 395 стоит 3449 долларов. При этом на момент анонса в феврале 2025 года она оценивалась в 1999 $. Учитывая рост цен на оперативную память, стоимость новой версии может превысить 4000 $. Дата выхода новинки пока неизвестна.

#amd #искусственный интеллект #mini-itx #пк #framework #ryzen ai max+ pro 495 #настольный пк #deepseek-v4-flash #radeon 8065s
Источник: notebookcheck.net
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