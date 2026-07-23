Зато на память DRAM дефицит может сохраняться не менее десятилетия

Аналитическая компания TrendForce выпустила очередной отчёт о рынке устройств хранения данных. Положительной стороной этого отчёта является прогноз по завершению дефицита чипов флеш-памяти NAND во второй половине 2027 года.

До конца 2026 года дефицит на такой тип памяти может составлять 4–6% от общего объёма выпускаемой продукции, поэтому снижения стоимости ждать не приходится. На помощь придут ведущие производители SK Hynix, Micron и Samsung, которые увеличивают объём производства кремниевых пластин и переходят на более современные техпроцессы. Результатом этого должно стать выравнивание спроса и предложения.

Изображение: ChatGPT

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Невысокий уровень спроса на потребительском рынке также вносит вклад в окончание дефицита. Дороговизна заставляет покупателей откладывать планы по обновлению и приобретению новых устройств хранения данных в пользу более длительного применения уже имеющихся хранилищ. Это снижает ценовое давление на рынке.

Ситуация на рынке DRAM будет сложнее. Несколькими днями ранее глава совета директоров компании ADATA поделился мнением, согласно которому DRAM останется дефицитным продуктом на протяжении следующего десятилетия. Виноват в этом не собирающийся идти на спад спрос на инфраструктуру для работы искусственного интеллекта. Чуть более оптимистичным был глава совета директоров компании SK Hynix, который рассчитывает увидеть разрешение кризиса оперативной памяти в 2030 году.