Старт продаж ожидается в августе этого года

HONOR официально открыла приём предварительных заказов на Robot Phone – устройство, которое компания называет первым в мире смартфоном-роботом. Предзаказ стартовал в Китае после презентации новинки на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026) в Шанхае. Источник изображения: HonorОдновременно производитель подтвердил, что коммерческий запуск устройства состоится уже в августе, а оформить предзаказ можно через фирменный интернет-магазин и авторизованные торговые площадки. Покупателям, оформившим предварительный заказ, HONOR обещает пакет бонусов общей стоимостью до 3500 юаней (около 500 долларов). В него входят пожизненная подписка YOYO AI SVIP, годовая программа замены роботизированного модуля-стабилизатора, комплект фирменных аксессуаров, рассрочка до 24 месяцев без процентов и скидка по программе trade-in.

Robot Phone впервые показали на MWC 2026 как концепт, однако теперь устройство выходит на рынок в виде серийного продукта. Главной особенностью смартфона стал выдвижной модуль камеры, который способен самостоятельно поворачиваться, отслеживать объекты и выполнять сложные движения при видеосъёмке. Смартфон получил 200-мегапиксельную основную камеру с роботизированным подвесом, поддержку технологий ARRI Image Science для профессиональной цветопередачи и ряд функций на базе искусственного интеллекта, ориентированных на создание видео.