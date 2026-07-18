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Nacvark
В США разрешили госслужащим загружать видео в TikTok со служебных устройств
В конце 2022 года был введён соответствующий запрет
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Министерство юстиции США разрешило федеральным служащим вновь устанавливать и использовать TikTok на служебных устройствах, отменив ограничения, действовавшие с конца 2022 года. Решение стало неожиданным, учитывая, что Вашингтон рассматривает китайскую социальную сеть как потенциальную угрозу национальной безопасности, но этому есть логичное объяснение.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак известно, сейчас американским подразделением TikTok владеет совместное предприятие из США. Доля ByteDance миноритарная – всего лишь 19,9%. Кроме того, данные американских пользователей, алгоритмы и другая инфраструктура приложения теперь размещаются в облачной системе Oracle на территории США. Именно этим в Министерстве юстиции США объяснили отмену запрета: американский TikTok больше не контролируется Китаем.

Стоит отметить, что введённый в конце 2022 года запрет не означал полное ограничение на использование чиновниками TikTok. Однако они не могли больше вести аккаунт в социальной сети со служебного устройства. В США, где государственные службы ведут свои аккаунты в социальных сетях, запрет действительно играет роль, ведь он ограничивает маркетинговые возможности ведомств.

#сша #tiktok
Источник: reuters.com
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