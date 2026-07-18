Министерство юстиции США разрешило федеральным служащим вновь устанавливать и использовать TikTok на служебных устройствах, отменив ограничения, действовавшие с конца 2022 года. Решение стало неожиданным, учитывая, что Вашингтон рассматривает китайскую социальную сеть как потенциальную угрозу национальной безопасности, но этому есть логичное объяснение.Как известно, сейчас американским подразделением TikTok владеет совместное предприятие из США. Доля ByteDance миноритарная – всего лишь 19,9%. Кроме того, данные американских пользователей, алгоритмы и другая инфраструктура приложения теперь размещаются в облачной системе Oracle на территории США. Именно этим в Министерстве юстиции США объяснили отмену запрета: американский TikTok больше не контролируется Китаем.
Стоит отметить, что введённый в конце 2022 года запрет не означал полное ограничение на использование чиновниками TikTok. Однако они не могли больше вести аккаунт в социальной сети со служебного устройства. В США, где государственные службы ведут свои аккаунты в социальных сетях, запрет действительно играет роль, ведь он ограничивает маркетинговые возможности ведомств.