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Nacvark
Amazon запустит спутниковый интернет в Южной Африке в 2027 году
Компания развивает свой спутниковый бизнес, заходя на рынки стран, где у Starlink нет лицензии
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Amazon объявила о выходе своего спутникового интернет-сервиса Amazon Leo на рынок Южной Африки. Компания заключила соглашение с крупнейшим местным интернет-провайдером Herotel, который будет предоставлять услуги под новым брендом evry. Коммерческий запуск сервиса для домашних пользователей запланирован на 2027 год.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОсновной целью проекта станет подключение жителей сельских районов и небольших населенных пунктов, где строительство оптоволоконных линий и традиционных беспроводных сетей остаётся экономически нецелесообразным. Herotel обслуживает более 350 тысяч клиентов в свыше 550 городах Южной Африки и располагает сетью из 120 региональных офисов, которые займутся установкой оборудования, технической поддержкой и обслуживанием пользователей. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

Запуск Amazon Leo происходит на фоне усиливающейся конкуренции на рынке спутникового интернета в Африке. Главным конкурентом Amazon остаётся Starlink компании SpaceX, который уже работает более чем в двух десятках африканских стран. Однако в Южной Африке сервис Илона Маска пока не получил лицензию из-за действующих требований к структуре собственности иностранных телекоммуникационных компаний, чем воспользовалась Amazon.

Пока спутниковая группировка Amazon ограничивается сотнями спутников, в то время Starlink имеет свыше 10 тысяч аппаратов в космосе. Однако темпы развития спутникового бизнеса компании не уступают SpaceX.

#amazon #спутниковый интернет #южная африка
Источник: reuters.com
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