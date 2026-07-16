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Nacvark
Intel начала использовать новейшее оборудование ASML для выпуска процессоров Panther Lake
Пока речь идёт о частичном применении новых станков в производстве
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Intel приступила к использованию новейших литографических установок High NA EUV компании ASML при производстве отдельных компонентов процессоров Panther Lake для ноутбуков. Это первое практическое применение оборудования нового поколения в серийном производстве флагманских чипов компании.

Такой подход позволит Intel накопить опыт работы с самым современным оборудованием для выпуска полупроводников и подготовиться к следующим поколениям техпроцессов.Источник изображения: Reuters
URL изображенияУстановки High NA EUV считаются следующим этапом развития экстремальной ультрафиолетовой литографии. Каждая такая машина стоит около 400 миллионов долларов, примерно вдвое дороже стандартного EUV-оборудования. Благодаря более высокой числовой апертуре оборудование позволяет формировать элементы микросхем с ещё большей точностью, что становится критически важным по мере приближения размеров транзисторов к атомному масштабу.

Intel получила первый экземпляр High NA EUV ещё в 2024 году и начала испытания на исследовательской площадке в Хиллсборо (штат Орегон). Сейчас компания использует новую установку лишь для отдельных слоёв кристалла Panther Lake, одновременно продолжая производство остальных элементов с применением традиционных EUV-машин и собственного техпроцесса Intel 18A. Такой подход позволяет постепенно интегрировать дорогостоящее оборудование без риска для массового выпуска продукции.

#intel #asml #panther lake
Источник: reuters.com
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