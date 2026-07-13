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Nacvark
Tesla демонтирует сборочные линии Model S и Model X ради производства роботов Optimus
Решение о перепрофилировании завода было принято ещё в 2025 году
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Компания Tesla приступила к демонтажу своей производственной линии на заводе во Фримонте, где более десяти лет выпускались флагманские электрокары Model S и Model X. Компания опубликовала видеоролик с ускоренной съёмкой, показав, как всего за 46 дней были разобраны конвейеры, роботизированные комплексы и часть производственной инфраструктуры. Освободившиеся площади планируется использовать для выпуска человекоподобных роботов Optimus.Источник изображения: TeslaПереоборудование предприятия стало очередным этапом масштабной трансформации Tesla. Ранее компания объявила о завершении производства Model S и Model X, чтобы сосредоточить ресурсы на новых направлениях бизнеса. По планам генерального директора Tesla Илона Маска, в будущем завод во Фримонте должен стать ключевой площадкой по выпуску Optimus, а целевая мощность производства составит до одного миллиона роботов в год.

Model S, дебютировавшая в 2012 году, и кроссовер Model X, появившийся в 2015-м, сыграли важную роль в становлении Tesla как одного из лидеров рынка электромобилей. Однако в последние годы спрос на эти модели постепенно снижался, тогда как компания все активнее делает ставку на искусственный интеллект, робототехнику и автоматизацию производства.

Освободившиеся мощности будут использоваться для развития проекта Optimus, который Илон Маск рассматривает как одно из наиболее перспективных направлений бизнеса компании и потенциально более масштабный рынок, чем производство электромобилей.

#tesla #tesla model s #tesla model x
Источник: teslarati.com
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