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Nacvark
xAI представила новую ИИ-модель Grok 4.5 для программирования
Компания называет её самой мощной разработкой в своей линейке
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Компания SpaceXAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4.5, назвав её самой мощной разработкой в своей линейке. Новинка ориентирована прежде всего на задачи программирования, разработки программного обеспечения и выполнение агентных задач, в которых ИИ способен самостоятельно планировать последовательность действий и выполнять сложные многоэтапные процессы.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным компании, Grok 4.5 получила улучшенные возможности логического анализа, более высокую скорость обработки запросов и оптимизацию работы с большими объемами кода. Разработчики также уделили внимание снижению стоимости использования модели: цена составляет около 2 долларов за миллион входных токенов и 6 долларов за миллион выходных токенов, что делает решение более конкурентоспособным для корпоративных клиентов.

Запуск Grok 4.5 стал очередным шагом SpaceXAI в борьбе за рынок генеративного ИИ, где компания конкурирует с OpenAI, Anthropic и Google. Вместо акцента на потребительском чат-боте разработчики делают ставку на корпоративный сегмент, предлагая инструмент для автоматизации программирования, инженерных задач и интеллектуальных рабочих процессов. Однако пока такая стратегия не особо успешная: ИИ-инструменты xAI не пользуются популярностью ни у обычных потребителей, ни у корпоративных клиентов.

#xai #grok
Источник: reuters.com
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