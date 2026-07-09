Компания называет её самой мощной разработкой в своей линейке

Компания SpaceXAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4.5, назвав её самой мощной разработкой в своей линейке. Новинка ориентирована прежде всего на задачи программирования, разработки программного обеспечения и выполнение агентных задач, в которых ИИ способен самостоятельно планировать последовательность действий и выполнять сложные многоэтапные процессы. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным компании, Grok 4.5 получила улучшенные возможности логического анализа, более высокую скорость обработки запросов и оптимизацию работы с большими объемами кода. Разработчики также уделили внимание снижению стоимости использования модели: цена составляет около 2 долларов за миллион входных токенов и 6 долларов за миллион выходных токенов, что делает решение более конкурентоспособным для корпоративных клиентов.

Запуск Grok 4.5 стал очередным шагом SpaceXAI в борьбе за рынок генеративного ИИ, где компания конкурирует с OpenAI, Anthropic и Google. Вместо акцента на потребительском чат-боте разработчики делают ставку на корпоративный сегмент, предлагая инструмент для автоматизации программирования, инженерных задач и интеллектуальных рабочих процессов. Однако пока такая стратегия не особо успешная: ИИ-инструменты xAI не пользуются популярностью ни у обычных потребителей, ни у корпоративных клиентов.