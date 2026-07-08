Обычно таким занимаются власти США

Власти Китая рассматривают возможность введения ограничений на доступ иностранных пользователей к наиболее передовым отечественным моделям искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, за последний месяц представители китайского правительства провели серию встреч с крупнейшими разработчиками ИИ, включая Alibaba, ByteDance и стартап Z.ai. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНа совещаниях обсуждались возможные механизмы контроля над распространением как закрытых, так и моделей с открытым кодом, а также меры по усилению защиты технологий от утечки за рубеж. Окончательное решение об ограничении доступа для иностранцев пока не принято, но если они всё-таки будут введены, вероятнее всего затронут ещё не вышедшие ИИ-модели.

Китай, как и в США, всё активнее рассматривает ИИ как стратегически важный национальный ресурс, усиливая контроль за экспортом своих технологий. Аналогично правительство США недавно поступило с Fable и Mythos. Первая впоследствии всё-таки была возобновлена, но с ещё большими ограничениями использования, а Mythos по-прежнему остаётся доступен только крупных технологических компаниям США.

Такое регулирование может заметно ударить по китайским разработчикам ИИ, учитывая, что разработками той же DeepSeek пользуются в США и Европе. Американские компании в этом плане более стойкие, ведь спрос внутри США достаточно большой, а серьёзных ограничений в настоящее время нет.