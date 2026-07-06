Средства пойдут на строительство заводов на территории США

Министерство экономики Тайваня одобрило инвестиции компании TSMC в размере 20 миллиардов долларов в американское подразделение TSMC Arizona в штате Аризона. Средства потратят на реализацию проектов тайваньской компании в США, в том числе предусмотренных торговыми договорённостями между Тайбэем и Вашингтоном. Источник изображения: ChatGPTВыделенные средства направят на строительство нового предприятия по выпуску 12-дюймовых кремниевых пластин, а также современного комплекса по упаковке микросхем. С учётом нового одобрения общий объём согласованных инвестиций тайваньского производителя полупроводников в американскую промышленность достиг 44 миллиардов долларов.

Всего на заседании были одобрены семь зарубежных инвестиционных проектов общей стоимостью около 23 миллиардов долларов. Основная часть этой сумм обеспечена как раз таки TSMC, которая является крупнейшей на Тайване. Тайваньское правительство также рассмотрело другие проект, связанные с иностранными инвестициями внутри страны, но их стоимость кратно меньше – 200 миллионов долларов.