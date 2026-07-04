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Nacvark
Anthropic хочет создавать собственные лекарства с помощью ИИ
Пока ещё ни один из ИИ-стартапов полноценно не освоил эту сферу
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Компания Anthropic, известная в первую очередь как разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Claude AI, объявила о намерении самостоятельно заняться разработкой лекарственных препаратов. Об этом представители компании сообщили на мероприятии The Briefing: AI for Science, где также была представлена новая исследовательская платформа Claude Science.

В Anthropic заявили, что планируют сосредоточиться на поиске методов лечения так называемых «забытых» заболеваний, которые получают недостаточное внимание со стороны фармацевтической индустрии из-за ограниченного коммерческого потенциала.Источник изображения: ChatGPTДо сих пор Anthropic выступала преимущественно поставщиком ИИ-инструментов для научных организаций, биотехнологических компаний и производителей лекарств. Теперь компания намерена использовать собственные технологии не только для обслуживания клиентов, но и для проведения собственных исследований. При этом руководство пока не раскрыло, какие именно заболевания станут первыми направлениями работы, а также будет ли Anthropic самостоятельно проводить доклинические и клинические испытания или привлечет для этого партнеров из фармацевтической отрасли.

The Verge отмечает, что ИИ уже активно применяется практически на всех этапах создания новых лекарств – от поиска перспективных молекул и анализа биологических данных до оптимизации клинических исследований. Однако современные ИИ-системы не способны заменить лабораторные эксперименты и испытания на людях. Даже если алгоритмы помогут быстрее подобрать потенциальные соединения, их эффективность и безопасность все равно необходимо подтверждать в ходе многолетних исследований, а процесс вывода нового препарата на рынок обычно занимает более десяти лет. Кроме того, пока ни одно лекарство, полностью разработанное с помощью ИИ, не получило окончательного одобрения американских регуляторов.

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По данным The Verge, Anthropic уже активно нанимает специалистов в области биологии и развивает собственные исследовательские лаборатории, демонстрируя серьёзность своих намерений. Если компания действительно перейдет от разработки ИИ-инструментов к созданию лекарств – она станет первым ИИ-стартапом, освоившим эту сферу. Примечательно, что в самом ИИ Claude действует жёсткий фильтр на запросы, связанные с биологией и химией.

#искусственный интеллект #anthropic
Источник: theverge.com
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