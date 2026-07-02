Компании заключили долгосрочное соглашение

Американский производитель памяти Micron Technology и автоконцерн General Motors подписали долгосрочное соглашение о поставках полупроводниковых компонентов для автомобилей. Договор предусматривает обеспечение автопроизводителя памятью и решениями для хранения данных, которые используются в современных транспортных средствах для работы мультимедийных систем, систем помощи водителю (ADAS), а также программно-определяемой архитектуры автомобилей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо условиям соглашения Micron гарантирует General Motors долгосрочные поставки ключевых типов памяти и накопителей, одновременно продолжая совместную разработку новых технологий для автомобилей следующего поколения. Компании рассчитывают, что соглашение позволит снизить риски перебоев с поставками на фоне растущего мирового спроса на микросхемы памяти, вызванного стремительным спросом со стороны дата-центров.

Сотрудничество охватит оптимизацию памяти для перспективных электрокаров General Motors и поддержку будущих функций, связанных с автономным вождением, искусственным интеллектом и цифровыми сервисами.

Как известно, Micron работает над расширением производства полупроводников, включая микросхемы памяти, одновременно заключая долгосрочные соглашения о поставках своей продукции другим компаниям.