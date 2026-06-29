Виной тому повышение цен, вызванное ростом стоимости микросхем памяти

В мае 2026 года был зафиксирован один из самых неудачных месяцев для рынка игровых консолей в США. По данным аналитической компании Circana, продажи PlayStation достигли самого низкого уровня с мая 2000 года, а Xbox показала худший майский результат за всю историю наблюдений. Основной причиной аналитики называют резкое повышение цен на консоли, вызванное ростом стоимости микросхем памяти.

Продажи PlayStation 5 в натуральном выражении сократились на 58% по сравнению с маем прошлого года, а расходы покупателей на консоли Sony уменьшились на 43%. Xbox также потеряла в количестве проданных устройств – продажи упали на 12% в годовом выражении. При этом выручка Microsoft от реализации консолей выросла на 7%, поскольку компания компенсировала снижение спроса более высокими ценами.

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Средняя стоимость новой игровой консоли в США в мае достигла рекордных 502 долларов против 440 долларов годом ранее. Средняя цена PlayStation 5 выросла сразу на 33% – до 672 долларов, тогда как Xbox Series подорожала на 22%, до 524 долларов. При этом Nintendo Switch удаётся держать планку, несмотря на аналогичную ситуацию с повышением цен.

Ситуация для Xbox может ухудшиться уже летом, учитывая, что Microsoft объявила о новом повышении цен на консоли с 1 августа 2026 года. Вероятно, в ближайшие несколько лет тенденция будет сохраняться, пока рынок памяти не стабилизируется.