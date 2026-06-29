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Nacvark
Gemini AI получил интеграцию с Google Play для поиска и установки приложений
Google продолжает внедрять собственный ИИ в свою экосистему
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Компания Google начала постепенно внедрять ИИ-помощника Gemini AI в свой магазин приложений Google Play. Новая функция с поддержкой ИИ, которая позволяет искать, устанавливать приложения и совершать покупки в магазине прямо во время общения с чат-ботом. Это избавляет пользователей от необходимости вручную открывать Play Store и просматривать тысячи программ.Источник изображения: ChatGPTПользователь может попросить Gemini подобрать приложение для планирования питания, изучения иностранных языков или редактирования фотографий. В ответ ИИ предложит подходящие варианты с карточками приложений из Google Play, а нажатие на рекомендацию откроет страницу программы для установки.

При этом для использования новой функции пользователю необходимо подтвердить, что он старше 18 лет, а также включить функцию сохранения истории активности в настройках Gemini AI.

Интеграция Google Play стала частью более широкой стратегии Google по превращению Gemini в универсального цифрового помощника, способного выполнять реальные действия вместо простого поиска информации. Компания постепенно расширяет возможности ИИ, внедряя его в первую очередь в собственную экосистему.

#google #google play #gemini ai
Источник: androidauthority.com
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