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Nacvark
Microsoft в очередной раз повышает цены на Xbox сразу на $150
Новые расценки вступят в силу с 1 августа 2026 года
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Компания Microsoft объявила о новом повышении цен на игровые консоли Xbox по всему миру. Новые расценки вступят в силу с 1 августа 2026 года. Причиной решения компания назвала продолжающийся мировой дефицит компонентов и резкий рост стоимости микросхем памяти и накопителей, которые используются при сборке.Источник изображения: Reuters
URL изображенияМодели Xbox с накопителем на 512 ГБ подорожают на 100 долларов, а версии с объемом памяти 1 ТБ — сразу на 150 долларов. Одновременно Microsoft прекращает выпуск модели с накопителем на 2 ТБ. В компании отметили, что стоимость памяти и систем хранения данных для консолей выросла более чем в 2,5 раза, а к осени 2027 года цены могут увеличиться ещё вдвое.

При этом стоит отметить, что это уже третье повышение стоимости Xbox менее чем за два года. Прошлые повышения цен были также связаны с высокой стоимостью комплектующих и нестабильной цепочкой поставок.

Ранее о повышении цен на MacBook и iPad объявила Apple, а Sony уже увеличила стоимость консолей PlayStation 5. Сложившаяся ситуация указывает на то, что тенденция с подорожанием потребительской электроники будет сохраняться в ближайшие годы.

#microsoft #xbox
Источник: reuters.com
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