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Nacvark
SpaceX потеряла $400 млрд капитализации за один день
Акции компании упали в цене на 22% с момента IPO
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Ещё недавно SpaceX провела рекордное IPO с оценкой в свыше 2 триллионов долларов, а основатель компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) фактически стал триллионером. Однако всего за одну неделю компания потеряла примерно 400 миллиардов долларов – акции упали в цене на 22%, достигнув 154,60 долларов.Источник изображения: ChatGPTТакой спад привёл к тому, что SpaceX впервые с момента проведения IPO обесценилась до менее двух триллионов долларов. Несмотря на падение, котировки всё ещё остаются выше цены размещения IPO. Хотя ещё недавно у SpaceX была перспектива превысить отметку в 3 триллиона долларов.

Резкий разворот произошел на фоне давления на весь технологический сектор. Доходности американских государственных облигаций выросли из-за ожиданий, что Федеральной резервной системе придется повысить ставки для борьбы с инфляцией. Для быстрорастущих компаний с высокой оценкой такой фон особенно болезнен: инвесторы становятся осторожнее к бумагам, стоимость которых основана на ожиданиях будущего роста.

Помимо прочего, SpaceX также планирует привлечь до 20 миллиардов долларов через выпуск облигаций, которые помогут закрыть долговые обязательства и инвестировать в искусственный интеллект.

#сша #spacex
Источник: ft.com
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