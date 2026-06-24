Акции компании упали в цене на 22% с момента IPO

Ещё недавно SpaceX провела рекордное IPO с оценкой в свыше 2 триллионов долларов, а основатель компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) фактически стал триллионером. Однако всего за одну неделю компания потеряла примерно 400 миллиардов долларов – акции упали в цене на 22%, достигнув 154,60 долларов. Источник изображения: ChatGPTТакой спад привёл к тому, что SpaceX впервые с момента проведения IPO обесценилась до менее двух триллионов долларов. Несмотря на падение, котировки всё ещё остаются выше цены размещения IPO. Хотя ещё недавно у SpaceX была перспектива превысить отметку в 3 триллиона долларов.

Резкий разворот произошел на фоне давления на весь технологический сектор. Доходности американских государственных облигаций выросли из-за ожиданий, что Федеральной резервной системе придется повысить ставки для борьбы с инфляцией. Для быстрорастущих компаний с высокой оценкой такой фон особенно болезнен: инвесторы становятся осторожнее к бумагам, стоимость которых основана на ожиданиях будущего роста.

Помимо прочего, SpaceX также планирует привлечь до 20 миллиардов долларов через выпуск облигаций, которые помогут закрыть долговые обязательства и инвестировать в искусственный интеллект.