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Nacvark
NASA готовит рискованную операцию по спасению телескопа Swift
Её старт состоится уже в этом месяце, а прогнозы неоднозначные
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Космическая обсерватория NASA Neil Gehrels Swift Observatory, более 20 лет изучающая гамма-всплески, начала слишком быстро снижаться с орбиты и может войти в атмосферу Земли. Аппарат был запущен в 2004 году и изначально рассчитывался всего на двухлетнюю миссию, но продолжает оставаться научно ценным инструментом.Источник изображения: NASAПроблема в том, что Swift не оснащен собственной двигательной установкой. Из-за повышенной солнечной активности верхние слои атмосферы Земли расширились, сопротивление выросло, и телескоп стал терять высоту быстрее, чем ожидалось. Без вмешательства он рискует сгореть в атмосфере уже в 2026 году.

NASA решило попытаться спасти аппарат с помощью миссии Swift Boost, организовываемой при поддержке частной компании Katalyst Space Technologies. Компания построила сервисный корабль Link, который должен сблизиться с телескопом, захватить его роботизированными манипуляторами и поднять на более безопасную орбиту. Сложность в том, что Swift никогда не проектировался для стыковки или обслуживания в космосе.

Запуск Link намечен на 27 июня 2026 года. После вывода на орбиту аппарат пройдёт проверку систем, затем начнёт сближение со Swift. Если операция пройдет успешно, телескоп сможет вернуться к полноценной научной работе уже осенью и получить еще как минимум несколько лет службы. Риски остаются высокими: у Link могут возникнуть технические сбои, а старые элементы Swift могут оказаться хрупкими после двух десятилетий в космосе. Дополнительную угрозу создает солнечная активность: сильная буря способна ускорить падение обсерватории до того, как спасательный аппарат успеет ее достичь. В любом случае, NASA решило не закрывать глаза на ситуацию и хотя бы предпринять попытке спасения обсерватории.

#nasa #swift
Источник: space.com
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