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Nacvark
Hyundai окончательно поглотит стартап в области робототехники Boston Dynamics
Про их разработки мало кто не слышал, ведь именно эта компания представила своих известных роботов-собак
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Компания Hyundai Motor Group планирует выкупить оставшуюся долю SoftBank в Boston Dynamics и полностью поглотить американский стартап в области робототехники, известного своими роботами-собаками. По данным южнокорейской Maeil Business Newspaper, речь идёт о пакете в 9,65%, за который Hyundai может заплатить около 325 миллионов долларов.Источник изображения: ChatGPTСделку, как ожидается, совет директоров Hyundai Motor рассмотрит 22 июня. Издание сообщает, что SoftBank намерен воспользоваться правом продажи оставшейся доли по цене, согласованной ещё во время предыдущей сделки по Boston Dynamics.

Сейчас Hyundai Motor Group вместе с председателем группы Чон Ый Соном и связанными компаниями Hyundai Motor, Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Glovis уже контролирует чуть более 90% Boston Dynamics. Если сделка будет одобрена, робототехническая компания будет полностью поглощена южнокорейский автопроизводителем.

Boston Dynamics известна роботами Spot и Atlas, а для Hyundai актив становится частью более широкой стратегии в области робототехники, автоматизации и будущего производства. Полный контроль над компанией может упростить принятие решений, ускорить коммерциализацию разработок и теснее связать роботов Boston Dynamics с промышленными проектами Hyundai.

#hyundai #boston dynamics
Источник: reuters.com
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