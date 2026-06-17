Как отмечает Reuters, порой проекты не согласовывают с местным населением

В США на фоне стремительного роста искусственного интеллекта (ИИ) всё быстрее строят отдельные электростанции для дата-центров крупных технологических компаний. Как пишет Reuters, речь идёт о десятках проектов, которые часто проходят согласования в сжатые сроки и с ограниченным опросом местных жителей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияТакие электростанции, как правило, работают на природном газе и обеспечивают энергией конкретный дата-центр, не подключаясь к общей сети. Девелоперы утверждают, что из-за такого формата проекты не подпадают под часть стандартных процедур, включая длительные экологические проверки и публичные слушания.

По данным Cleanview, на которые ссылается Reuters, в США предложены или уже строятся как минимум 57 подобных объектов общей мощностью около 73 ГВт. Один из примеров — проект Apollo Generating Station в Огайо, предназначенный для дата-центра одной из технокомпаний. Его одобрили менее чем через три месяца после подачи документов. Reuters также указывает, что в этом штате действует закон, позволяющий некоторым энергопроектам получать разрешение за 45 дней и без публичных слушаний.

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Сторонники ускоренного подхода говорят, что он нужен для развития ИИ и помогает снабжать техкомпании энергией без роста тарифов для населения. Критики же предупреждают о рисках для качества воздуха, климата и прозрачности решений. Местные жители жалуются, что узнают о газовых станциях уже после начала строительства или из неполных документов.