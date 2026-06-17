В сентябре США уже оштрафовали компанию на $2,5 млрд

Федеральная торговая комиссия США планирует подать иск против Amazon из-за подозрений, что компания вводила рекламодателей в заблуждение по условиям и ценам рекламы. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, расследование является коллективным и проводилось генеральными прокурорами нескольких штатов. Сумма штрафа не раскрывается, но речь идёт о миллиардах долларов.

Одним из ключевых вопросов является так называемое reserve pricing – минимальная цена, которую рекламодатель должен принять для покупки рекламного размещения. Американский регулятор проверяет, достаточно ли прозрачно Amazon раскрывала такие условия в рекламных аукционах. Учитывая, что рекламный бизнес является одним из самых прибыльных сегментов Amazon, это достаточно чувствительный для компании вопрос.

В сентябре Amzon уже согласилась выплатить штраф в размере 2,5 миллиардов долларов по требованию Федеральной торговой комиссии США, которая копнула вглубь Prime-подписок компании. При этом регулятор продолжил расследовать деятельность компаниии.