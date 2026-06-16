Их сроки составят от 2 до 30 лет

NVIDIA впервые за пять лет вышла на рынок корпоративных облигаций инвестиционного уровня для увеличения инвестиций в искусственный интеллект (ИИ). По данным Bloomberg, производитель ИИ-чипов изначально ориентировался минимум на 20 миллиардах долларов, однако на фоне высокого спроса инвесторов объём сделки был увеличен до 25 миллиардов долларов. Источник изображения: ChatGPTРазмещение включает семь траншей с погашением вплоть до 2056 года. Заявки инвесторов достигли около 85 миллиардов долларов, что показало сохраняющийся аппетит рынка к бумагам крупнейших технологических компаний, связанных с ИИ-бумом. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley.

Компания планирует направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, включая погашение или рефинансирование существующей задолженности. Для NVIDIA это первый выход на рынок облигаций с июня 2021 года, когда компания разместила долг на 5 миллиардов долларов.

Сделка проходит на фоне масштабного роста инвестиций в ИИ-инфраструктуру: крупнейшие технологические группы активно привлекают капитал для дата-центров, вычислительных мощностей и новых продуктов. При этом NVIDIA, как ключевой поставщик ИИ-чипов, остаётся одним из главных бенефициаров ИИ-бума.