Стоимость проекта оценивают в $500 млрд

Компания OpenAI ведёт переговоры об аренде масштабного дата-центра в штате Огайо, который может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов для искусственного интеллекта (ИИ). По данным The Information, речь идёт о площадке мощностью до 10 гигаватт, расположенной на федеральной земле в южной части штата. Источник изображения: ChatGPTСтоимость строительства такого объекта может составить не менее 500 миллиардов долларов с учётом текущих цен на чипы, рабочую силу, электроэнергию и другие ресурсы. Проект, как сообщается, будет развивать подразделение SoftBank под названием SB Energy, а в качестве площадки была выбрана земля, находящаяся в ведении Министерства энергетики США. К этому проекту присоединится компания NVIDIA, которая не только продаст необходимое оборудование, но и предоставит финансовые гарантии.

В рамках предполагаемой 20-летней аренды OpenAI будет контролировать всё оборудование на площадке. Первый запуск проекта ожидается в 2028 году и предусматривает ввод в эксплуатацию примерно 800 МВт мощности. Возможная сделка позволит кратно увеличить вычислительные возможности OpenAI, которая претендует стать крупнейшим арендатором и оператором дата-центров ИИ.