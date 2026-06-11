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Nacvark
OpenAI рассматривает аренду крупнейшего дата-центра в Огайо мощностью 10 ГВт
Стоимость проекта оценивают в $500 млрд
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Компания OpenAI ведёт переговоры об аренде масштабного дата-центра в штате Огайо, который может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов для искусственного интеллекта (ИИ). По данным The Information, речь идёт о площадке мощностью до 10 гигаватт, расположенной на федеральной земле в южной части штата.Источник изображения: ChatGPTСтоимость строительства такого объекта может составить не менее 500 миллиардов долларов с учётом текущих цен на чипы, рабочую силу, электроэнергию и другие ресурсы. Проект, как сообщается, будет развивать подразделение SoftBank  под названием SB Energy, а в качестве площадки была выбрана земля, находящаяся в ведении Министерства энергетики США. К этому проекту присоединится компания NVIDIA, которая не только продаст необходимое оборудование, но и предоставит финансовые гарантии.

В рамках предполагаемой 20-летней аренды OpenAI будет контролировать всё оборудование на площадке. Первый запуск проекта ожидается в 2028 году и предусматривает ввод в эксплуатацию примерно 800 МВт мощности. Возможная сделка позволит кратно увеличить вычислительные возможности OpenAI, которая претендует стать крупнейшим арендатором и оператором дата-центров ИИ.

#openai #огайо
Источник: theinformation.com
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