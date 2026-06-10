По заявлениям разработчиков, модель превосходит предыдущего флагмана Claude Opus

Компания Anthropic официально объявила о выпуске модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5, которую никто не ждал. Однако, как подчёркивают разработчики, эта ИИ-модель основана на возможностях Mythos, которая за последние месяцы наделала шуму. Последняя прославилась тем, что способна искать уязвимости в киберсистемах, о которых в течение десятилетий не догадывались компании вроде Microsoft, Google и другие. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ пресс-релизе компании говорится, что Fable превосходит Opus 4.8 по возможностям написания программного кода. Помимо этого, она может обнаруживать уязвимости, хотя не так результативно, как это делает Mythos.

Пользователи уже начали отмечать, что Fable хоть и превосходит Opus, но с нюансом: контроль контекста слишком бдительный. Простыми словами, ИИ-модель часто ложно реагирует на контекст в чате и прерывает его, если подозревает, что её хотят использовать во вредоносных целях. Впрочем, это присуще всем ИИ-моделям Anthropic, которые только вышли на свет.

Есть и другой важный нюанс – стоимость Fable. В Anthropic открыто заявляют, что Fable потребляет на 50% больше токенов, чем Opus. До недавних пор именно Opus считался самой дорогой ИИ-моделью для написания программного кода.