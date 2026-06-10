Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Anthropic выпустила ИИ-модель Fable по мотивам Mythos
По заявлениям разработчиков, модель превосходит предыдущего флагмана Claude Opus
реклама

Компания Anthropic официально объявила о выпуске модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5, которую никто не ждал. Однако, как подчёркивают разработчики, эта ИИ-модель основана на возможностях Mythos, которая за последние месяцы наделала шуму. Последняя прославилась тем, что способна искать уязвимости в киберсистемах, о которых в течение десятилетий не догадывались компании вроде Microsoft, Google и другие.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ пресс-релизе компании говорится, что Fable превосходит Opus 4.8 по возможностям написания программного кода. Помимо этого, она может обнаруживать уязвимости, хотя не так результативно, как это делает Mythos.

Пользователи уже начали отмечать, что Fable хоть и превосходит Opus, но с нюансом: контроль контекста слишком бдительный. Простыми словами, ИИ-модель часто ложно реагирует на контекст в чате и прерывает его, если подозревает, что её хотят использовать во вредоносных целях. Впрочем, это присуще всем ИИ-моделям Anthropic, которые только вышли на свет.

Есть и другой важный нюанс – стоимость Fable. В Anthropic открыто заявляют, что Fable потребляет на 50% больше токенов, чем Opus. До недавних пор именно Opus считался самой дорогой ИИ-моделью для написания программного кода.

#anthropic #fable #mythos
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
Появились первые скриншоты из хоррора Alien Isolation 2
Энтузиаст запустил Half-Life на Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши в 30 fps
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Анонсирована стратегия в реальном времени Stronghold 4
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно отработала свыше 12 тысяч часов
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter