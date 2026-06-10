Компания владеет ИИ-стартапом xAI

В штате Миссисипи местные жители обратились в суд с коллективным иском против компании SpaceX, владеющей стартапом в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI. Основная претензия – проблемы с шумом из-за центров обработки данных. Источник изображения: Reuters

URL изображенияМестные жители утверждают, что электростанция, обеспечивающая электроэнергией расположенные поблизости дата-центры, создаёт «повсеместный и неизбежный» шум, который негативно сказывается на их здоровье и престижности района. Последнее означает, что из-за дата-центров падают цены на дома в этом районе.

Общее количество истцов оценивается в 10 тысяч человек – это те люди, которые подтвердили, что испытывают неудобства из-за дата-центров SpaceX. По их мнению, компания не приняла мер по пресечению нарушений общественного порядка. При этом в коллективном иске подчёркивают, что аналогичная ситуация в других штатах США.

Истцы требуют возмещения ущерба за предполагаемый моральный ущерб, снижение стоимости их имущества и другие убытки. Однако пока нет точной оценки ущерба. Стоит также отметить, что в США уже были случаи, когда местное население добивалось запрета на строительство дата-центров в их районах.