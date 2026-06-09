Доплачивать за это не придётся

Компания Uber начал принимать заявки от пользователей, которые хотят одними из первых прокатиться на роботакси в Лондоне. Компания рассчитывает запустить сервис в ближайшие месяцы, как только получит разрешение местных регуляторов.

Проект реализуется совместно с британским стартапом Wayve, который разрабатывает технологии ИИ для автономного вождения вождения, поскольку сама Uber в рамках своей стратегии отказалась единолично предоставлять услуги роботакси. На первом этапе автомобили будут ездить не полностью самостоятельно: за рулём будет находиться обученный оператор безопасности, который сможет вмешаться при необходимости.

Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ качестве платформы для роботакси возьмут Ford Mustang Mach-E под брендом Uber x Wayve, оснащённый камерами кругового обзора и радарами. Технологии Wayve, планируемые к внедрению, тестируется на дорогах Лондона с 2018 года. По заявления компании, их технологии позволяют автомобилю самостоятельно справляться с плотным городским движением, автобусами, велосипедистами и пешеходами.

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Пользователи Uber, которым система предложит автономную поездку, смогут либо согласиться, либо выбрать обычный автомобиль. Доплачивать за роботакси, по словам компании, не придётся.

Запуск происходит на фоне растущей конкуренции в сфере беспилотного транспорта. Роботакси уже работают в ряде городов США и Китая, тогда как Европа внедряет такие сервисы медленнее из-за регулирования и более сложной городской застройки.