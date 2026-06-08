Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bybit предлагает приобрести токены, привязанные к стоимости акций SpaceX
Компания пытается воспользоваться крупнейшим в истории IPO
реклама

Криптобиржа Bybit открыла розничным инвесторам доступ к токенизированным IPO, воспользовавшись предстоящим предложением SpaceX. Речь идёт не о классической покупке акций через брокера, а о токенах публично торгуемых бумаг.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРегистрация и подписка на предложение SpaceX проходит с 7 по 11 июня 2026 года, распределение токенизированных акций должно завершиться 11 - 12 июня. Торги на спотовом рынке Bybit ожидаются с 12 июня. 

В Bybit подчёркивают, что стоимость токенов будет привязана к реальной цене SpaceX на IPO. При этом, поскольку речь идёт о токенах, открывать брокерский счёт не нужно. Однако и владеть акциями инвестор фактически не будет, ведь ему достанутся только токены, привязанные к их цене. Впрочем, это единственный наиболее реальный способ инвестировать несколько сотен долларов в акции SpaceX, учитывая ограниченность предложения в рамках IPO.

Судя по всему, в будущем Bybit будет расширять токенизирванные IPO. Учитывая, что в этом году также должно состояться IPO других крупных компаний, включая OpenAI и Anthropic, это вполне логичный шаг.

#spacex #ipo #bybit
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» полностью перестал работать на аппаратах iPhone
Крупные вендоры показали ноутбуки и мини-ПК с APU NVIDIA RTX Spark на Computex 2026
Плавучий город шириной почти в милю за $16 млрд для 80 тысяч человек построят на судне с 30 палубами
Американские учёные предложили изготавливать инструменты и конструкции на Луне с помощью лазеров
BYD Denza Z9 GT с запасом хода 1000 км стал самым продаваемым люксовым электромобилем в Китае
Создатели Cuphead анонсировали новую 8-битную часть серии для Sega Master System
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
Более 30 китайских брендов хотят перейти на трансграничный лизинг как инструмент глобального роста
Отчёт о памяти Nvidia Rubin обрушил акции Micron на 10% и привёл к потере $100 млрд капитализации
Марк Цукерберг устанавливает палатки для размещения серверов ИИ по всей территории США
AMD рассчитывает повторить успех Ryzen на рынке видеокарт
На Computex 2026 показали Mini-ITX корпус Apeer2, объединяющий ПК и монитор
Учёные раскрыли механизм выживания глубоководного сверхгигантского изопода без пищи пять лет
Дальнобойщик из США модернизировал полноценный геймерский гоночный симулятор в кабине грузовика
В сети засветилась невыпущенная GeForce RTX 3050 Ti с 3352 CUDA-ядрами и 6 ГБ GDDR6
Надежда на дешёвую DDR5 от китайской CXMT провалилась – она не дешевле аналогов Samsung и SK Hynix
Пекин может ускорить строительство канала в Никарагуа в противовес Панамскому из-за давления Трампа
Опубликованы характеристики материнской платы с сокетом LGA 1954 и чипсетом Q970
В Wccftech сравнили предполагаемые характеристики процессоров Intel Core Ultra 400 и AMD Ryzen 10000
Павел Дуров высказался об уязвимости российских смартфонов из-за зарубежных магазинов ПО

Популярные статьи

«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter