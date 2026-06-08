Компания пытается воспользоваться крупнейшим в истории IPO

Криптобиржа Bybit открыла розничным инвесторам доступ к токенизированным IPO, воспользовавшись предстоящим предложением SpaceX. Речь идёт не о классической покупке акций через брокера, а о токенах публично торгуемых бумаг. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРегистрация и подписка на предложение SpaceX проходит с 7 по 11 июня 2026 года, распределение токенизированных акций должно завершиться 11 - 12 июня. Торги на спотовом рынке Bybit ожидаются с 12 июня.

В Bybit подчёркивают, что стоимость токенов будет привязана к реальной цене SpaceX на IPO. При этом, поскольку речь идёт о токенах, открывать брокерский счёт не нужно. Однако и владеть акциями инвестор фактически не будет, ведь ему достанутся только токены, привязанные к их цене. Впрочем, это единственный наиболее реальный способ инвестировать несколько сотен долларов в акции SpaceX, учитывая ограниченность предложения в рамках IPO.

Судя по всему, в будущем Bybit будет расширять токенизирванные IPO. Учитывая, что в этом году также должно состояться IPO других крупных компаний, включая OpenAI и Anthropic, это вполне логичный шаг.