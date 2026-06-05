Примечательно, что самым прибыльным рынком оказались не США

Компания Apple обнародовала ежегодный отчёт о финансовых операциях App Store, сообщив, что в 2025 году магазин приложений принёс выручку в размере свыше 1,4 триллиона долларов. В позапрошлом году выручка была немного меньше – 1,3 триллиона долларов. Источник изображения: ChatGPTВышеупомянутая сумма – не чистый доход Apple, а финансовый объём всех операций, осуществляемых через App Store. В первую очередь это доходы разработчиков приложений, которые они получают за продажу приложений и цифровых услуг. По данным Apple, 90% из 1,4 триллиона долларов не были связаны с транзакциями, облагающимися комиссиями компании. Проще говоря, основная часть средств – доходы разработчиков, а не Apple.

При этом наиболее прибыльным направлением по-прежнему является продажа физических товаров и услуг – 1,1 триллиона долларов. Продажа цифровых товаров принесла 149 миллиардов долларов (облагается комиссиями App Store от 15% до 30%), в то время как на показ рекламы пришлось 151 миллиард долларов.

Примечательно, что самым прибыльным для App Store рынком оказались не США. Китай потратил в магазине приложений от Apple 562 миллиарда долларов, а США – 453 миллиарда долларов. Вслед за ними идут Европа и Япония – 184 и 52 миллиардов долларов соответственно.