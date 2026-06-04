Роботакси работает в этом городе уже почти год, но до недавних пор было в ограниченном формате

Tesla начала расширенный запуск беспилотных роботакси без водителей-операторов во всей агломерации Остина (штат Техас). Как сообщила компания, сервис Unsupervised Robotaxi (полностью беспилотное роботакси) теперь доступен для местных жителей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРоботакси уже работали в Остине почти год, однако ранее сервис оставался ограниченным по масштабу. По данным Reuters, клиенты иногда сталкивались с ожиданием более 30 минут. Сейчас Tesla пытается увеличить охват и укрепить позиции на рынке автономных поездок, где конкуренция быстро растет. Развитие роботакси стало одним из ключевых направлений стратегии компании после того, как Илон Маск сместил фокус Tesla с производства электромобилей на искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику. Технологической основой сервиса является версия системы Full Self-Driving, которую компания продвигает как важный источник будущего роста.

При этом Tesla пока заметно уступает конкурентам по размеру парка. В распоряжении Tesla в Остине примерно 50 автомобилей роботакси, в то время как Waymo, принадлежащая Alphabet, эксплуатирует более 250 машин в том же районе. При условии, что Техас – не главный рынок для Waymo, тогда как Tesla имеет партнёрские отношения с местными властями.