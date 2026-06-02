Волна запретов соцсетей для молодёжи не утихает

Малайзия присоединилась к числу стран, которые запретили детям младше 16 дет регистрировать учётные записи в социальных сетях. Власти страны объясняют необходимости запрета усилиями по защите несовершеннолетних от воздействия вредоносного контента в интернете. Источник изображения: ChatGPTС понедельника все социальные сети, включая TikTok, больше не принимают регистрацию пользователей из Малайзии, если они не прошли проверку возраста. Более того, запрет затрагивает YouTube, который теперь обязан проводить проверку возраста на основе данных, выданных государственными органами (паспорт или другие документы, подтверждающие возраст).

Компании, владеющие социальными сетями, обязаны следовать законодательству Малайзии, если не хотят столкнуться с многомиллионными штрафами. В течение шести месяцев платформы социальных сетей будут внедрять проверку возраста для существующих пользователей.

При этом малайзийские власти подчёркивают, что принятые меры не направлены на то, чтобы запретить детям пользоваться интернетом или лишить их доступа к технологиям. .