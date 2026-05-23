Nacvark
Anthropic вскоре обгонит OpenAI по рыночной стоимости
Компания уже давно обходит своего конкурента по ключевым направлениям
Компания Anthropic, разрабатывающая модель искусственного интеллекта (ИИ) Claude, готовится завершить новый инвестиционный раунд объёмом более 30 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, сделка может быть завершена на следующей неделе, а оценка компании превысит 900 миллиардов долларов, что сделает её самой дорогой в области ИИ.Источник изображения: Gemini AIВедущие венчурные фонды, включая Sequoia Capital, Dragoneer, Altimeter Capital и Greenoaks, планируют вложить в компанию около 2 миллиардов долларов каждый. Также ожидается участие действующих инвесторов компании, которые продолжают увеличивать долю.

Интерес к раунду резко вырос на фоне стремительного роста выручки Anthropic и расширения корпоративной базы клиентов. По этому направлению компания уже давно обогнала OpenAI, поскольку её инструменты использует большее количество компаний, приносящих миллиарды долларов дохода. Примечательно, что Anthropic также впервые закрыла квартал не в ущерб себе, а это достаточно необычно для области ИИ, где расходы кратно превышают доходы из-за продолжающихся инвестиций в вычислительные мощности.

В то же время OpenAI полагалось в основном на розничных потребителей, которые приносят такие большие доходы. Проще говоря, пока OpenAI пыталась продать ИИ пользователям, крупные компания массово интегрировали Claude.

#openai #anthropic
Источник: bloomberg.com
