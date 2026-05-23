Они прошли успешно, но без проблем не обошлось

Компания SpaceX провела первый испытательный запуск новой версии своей сверхтяжёлой ракеты Starship V3 с космодрома Starbase в Техасе. Это уже двенадцатый тестовый полёт программы, но именно этот запуск стал дебютом глубоко модернизированной версии. Источник изображения: Reuters

Во время испытания ракета успешно стартовала и вывела в космос полезную нагрузку (около двадцати макетов спутников и два реальных космических аппарата), предназначенных для тестирования теплозащиты. После завершения миссии обе ступени контролируемо приводнились в океане. Однако полностью без проблем полёт не обошёлся: один из двигателей отказал, из-за чего часть запланированных испытаний пришлось отменить.

В целом испытания можно назвать успешными, ведь ракета подтвердила работоспособность ключевых систем. Однако перед полноценными коммерческими и пилотируемыми миссиями её предстоит ещё доработать.

Starship V3 получила серьёзные улучшения: более мощные двигатели, увеличенную тягу и доработанную систему многоразового использования. Ракета разрабатывается как ключевой элемент для будущих миссий, начиная от запуска спутников Starlink, заканчивая полётами на Луну в рамках программы Artemis и, в перспективе, на Марс.