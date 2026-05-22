Результаты ещё не прошли независимую проверку, но это может стать первым случаем, когда ИИ предлагает математические идеи

OpenAI заявила, что её искусственный интеллект (ИИ) смог решить за одну из известных задач дискретной геометрии – проблему единичных расстояний, сформулированную ещё в 1946 году математиком Полем Эрдёшем. Задача звучит просто: если разместить на плоскости набор точек, сколько пар можно найти на расстоянии ровно одной единицы друг от друга? Источник изображения: OpenAIНесмотря на простую формулировку, проблема остаётся открытой уже почти 80 лет. Математики за это время научились лишь уточнять верхние и нижние границы возможного числа таких пар, но точного решения нет. Наиболее распространённая интуиция долгое время опиралась на регулярные структуры вроде квадратной решётки, которые считались близкими к оптимальным.

Однако, как утверждаю в OpenAI, их ИИ смог обнаружить новые конфигурации точек, которые дают больше единичных расстояний, чем традиционные конструкции. Это не означает полного решения задачи, но может менять представления о том, какие геометрические структуры действительно являются оптимальными.

Если результаты подтвердятся независимой проверкой, это будет редкий случай, когда ИИ не просто проверяет гипотезы, а предлагает новые математические идеи, до которых ранее не додумывались специалисты. В таком случае речь пойдёт о реальном вкладе в фундаментальную математику, а не только о помощи в расчётах.

В то же время математики подчёркивают необходимость осторожности. Подобные результаты требуют строгих доказательств и проверки, поскольку даже небольшая ошибка может полностью изменить выводы.