Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ИИ от OpenAI смог решить 80-летнюю математическую задачу Эрдёша
Результаты ещё не прошли независимую проверку, но это может стать первым случаем, когда ИИ предлагает математические идеи

OpenAI заявила, что её искусственный интеллект (ИИ) смог решить за одну из известных задач дискретной геометрии – проблему единичных расстояний, сформулированную ещё в 1946 году математиком Полем Эрдёшем. Задача звучит просто: если разместить на плоскости набор точек, сколько пар можно найти на расстоянии ровно одной единицы друг от друга?Источник изображения: OpenAIНесмотря на простую формулировку, проблема остаётся открытой уже почти 80 лет. Математики за это время научились лишь уточнять верхние и нижние границы возможного числа таких пар, но точного решения нет. Наиболее распространённая интуиция долгое время опиралась на регулярные структуры вроде квадратной решётки, которые считались близкими к оптимальным.

Однако, как утверждаю в OpenAI, их ИИ смог обнаружить новые конфигурации точек, которые дают больше единичных расстояний, чем традиционные конструкции. Это не означает полного решения задачи, но может менять представления о том, какие геометрические структуры действительно являются оптимальными.

Если результаты подтвердятся независимой проверкой, это будет редкий случай, когда ИИ не просто проверяет гипотезы, а предлагает новые математические идеи, до которых ранее не додумывались специалисты. В таком случае речь пойдёт о реальном вкладе в фундаментальную математику, а не только о помощи в расчётах.

В то же время математики подчёркивают необходимость осторожности. Подобные результаты требуют строгих доказательств и проверки, поскольку даже небольшая ошибка может полностью изменить выводы.

#искусственный интеллект #openai
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter