Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
SpaceX отменила первый запуск Starship V3 непосредственно перед стартом
Предварительно запуск перенесён на пятницу

Компания SpaceX отменила первый запуск обновлённой ракеты третьего поколения Starship V3, который должен был состояться сегодня в штате Техас на базе площадки Starbase. Произошло это непосредственно перед стартом.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНа момент отмены запуска Starship была полностью заправлена и ожидала команды, но возникли проблемы на стартовой площадке, из-за чего обратный отсчёт перезапускался. Позже генеральный директор компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что «гидравлический штифт, удерживающий рычаг башни на месте, не втянулся».

Первый запуск Starship V3 предварительно перенесли на пятницу, но сроки могут измениться, если до конца дня систему не починят. Этот запуск важен для SpaceX, ведь он запланирован накануне IPO компании. Успех принесёт компании десятки миллиардов долларов инвестиций, в то время как провал вызовет сомнение у инвесторов.

Последний раз SpaceX пыталась запустить Starship в октябре 2025 года, после чего занялась разработкой и тестированием третьей версии своей сверхтяжёлой ракеты. Уже в ноябре того же года один из первых ускорителей для Starship V3 благополучно сгорел во время испытаний. Компания продолжила разработку, постоянно перенося сроки запуска ракеты.


#spacex #starship #starship v3
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Электрокар Xiaomi YU7 GT установил мировой рекорд и опередил Audi RS Q8 Performance.
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Исследователи назвали трёхметровых осетров источником процветания древней Ладоги
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter