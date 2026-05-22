Предварительно запуск перенесён на пятницу

Компания SpaceX отменила первый запуск обновлённой ракеты третьего поколения Starship V3, который должен был состояться сегодня в штате Техас на базе площадки Starbase. Произошло это непосредственно перед стартом. Источник изображения: Reuters

На момент отмены запуска Starship была полностью заправлена и ожидала команды, но возникли проблемы на стартовой площадке, из-за чего обратный отсчёт перезапускался. Позже генеральный директор компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что «гидравлический штифт, удерживающий рычаг башни на месте, не втянулся».

Первый запуск Starship V3 предварительно перенесли на пятницу, но сроки могут измениться, если до конца дня систему не починят. Этот запуск важен для SpaceX, ведь он запланирован накануне IPO компании. Успех принесёт компании десятки миллиардов долларов инвестиций, в то время как провал вызовет сомнение у инвесторов.

Последний раз SpaceX пыталась запустить Starship в октябре 2025 года, после чего занялась разработкой и тестированием третьей версии своей сверхтяжёлой ракеты. Уже в ноябре того же года один из первых ускорителей для Starship V3 благополучно сгорел во время испытаний. Компания продолжила разработку, постоянно перенося сроки запуска ракеты.