Деньги потратят на расширение производства и совместные проекты

Компания AMD объявила о планах по инвестициям на сумму в 10 миллиардов долларов США в развитие искусственного интеллекта и полупроводниковой экосистемы Тайваня. Инвестиции будут распределены по нескольким направлениям: развитие цепочек поставок, совместная работа с тайваньскими производителями и расширение мощностей по упаковке и тестированию чипов. Источник изображения: Reuters

AMD намерена тесно сотрудничать с такими компаниями, как ASE Technology Holding и Siliconware Precision Industries, чтобы совершенствовать существующие решения для ИИ-систем и создавать более эффективные. Ключевой целью программы является как раз таки ускорение разработки и внедрения новых поколений высокопроизводительных вычислительных решений

В заявлении компании подчёркивают, что Тайвань играет ключевую роль в мировой цепочке поставок полупроводников, которые необходимы для развития ИИ. Здесь невозможно не согласится, ведь на долю TSMC действительно приходится более 90% полупроводниковой отрасли. Инвестиции от AMD позволят увеличить производственные мощности, а также нарастить сотрудничество с TSMC.

Компания рассчитывает, что объединение её технологий с тайваньской промышленной базой позволит быстрее внедрять новые решения для ИИ-инфраструктуры.