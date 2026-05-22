Nacvark
The Information: В Anthropic планируют использовать ИИ-чипы от Microsoft
Они станут альтернативой дорогим ИИ-ускорителям NVIDIA

Anthropic ведёт переговоры с Microsoft о возможном использовании их чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт о том, чтобы Anthropic получила доступ к вычислительным мощностям на базе новых ИИ-ускорителей Microsoft, которые компания развивает как альтернативу дорогим решениям NVIDIA. По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и пока не гарантируют заключения сделки. Однако сам факт обсуждения показывает, что Anthropic активно ищет дополнительные вычислительные ресурсы на фоне быстрого роста нагрузки на свои модели Claude.Источник изображения: Reuters
URL изображения Microsoft в последние годы инвестирует в разработку собственных ИИ-чипов и инфраструктуры дата-центров, стремясь снизить зависимость от сторонних поставщиков и усилить конкуренцию на рынке облачных вычислений. Использование этих чипов внешними клиентами, такими как Anthropic, могло бы стать важным шагом в коммерциализации этой технологии.

Для Anthropic подобное соглашение означало бы диверсификацию вычислительной базы и потенциальное снижение зависимости от ограниченного рынка ИИ-ускорителей, где сейчас доминирует NVIDIA с крайне дорогими чипами.

#microsoft #искусственный интеллект #anthropic
Источник: theinformation.com
