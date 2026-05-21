Комиссия по ценным бумагам США официально раскрыла, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Reeve Musk), подала документы для первичного публичного размещения акций (IPO). Стоимость компании оценивается в 1,75 триллионов долларов, но к момент проведению IPO, запланированному на 12 июня 2026 года, она может ещё больше приблизиться к 2 триллионам долларов.SpaceX в своём инвестиционном проекте делает ставку на строительство инфраструктуры в космосе, а также перспективу космических запусков, которые обеспечат стабильные полёты на Луну и Марс.
Стало известно, что в 2025 году SpaceX заработала только 18,7 миллиардов долларов дохода, что относительно немного для её рыночной капитализации. Направление искусственного интеллекта (ИИ), которое появилось после объединения с xAI, вовсе убыточное из-за масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру.
В настоящее время единственным реально стоящим активом SpaceX является спутниковый интернет Starlink с 10 тысячами спутников и более 10 миллионами пользователей в 164 странах мира. Всё остальное – лишь амбиции и планы, которые воодушевляют инвесторов.