Компания делает ставку на космическую программу

Комиссия по ценным бумагам США официально раскрыла, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Reeve Musk), подала документы для первичного публичного размещения акций (IPO). Стоимость компании оценивается в 1,75 триллионов долларов, но к момент проведению IPO, запланированному на 12 июня 2026 года, она может ещё больше приблизиться к 2 триллионам долларов. Источник изображения: Reuters

SpaceX в своём инвестиционном проекте делает ставку на строительство инфраструктуры в космосе, а также перспективу космических запусков, которые обеспечат стабильные полёты на Луну и Марс.

Стало известно, что в 2025 году SpaceX заработала только 18,7 миллиардов долларов дохода, что относительно немного для её рыночной капитализации. Направление искусственного интеллекта (ИИ), которое появилось после объединения с xAI, вовсе убыточное из-за масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

В настоящее время единственным реально стоящим активом SpaceX является спутниковый интернет Starlink с 10 тысячами спутников и более 10 миллионами пользователей в 164 странах мира. Всё остальное – лишь амбиции и планы, которые воодушевляют инвесторов.