Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В NASA планируют провести испытания «космических заправок»
Агентство выведет на орбиту спутники, играющие роль заправки в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готовится к запуску нового экспериментального спутника, который может изменить подход к дальним космическим миссиям. Речь идет о проекте LOXSAT – аппарате, предназначенном для испытания технологий хранения и перекачки криогенного топлива в условиях космоса.Источник изображения: NASAФактически речь идёт о «космических заправках», которые способны транспортировать ключевые компоненты ракетного топлива. Основная цель NASA в этой миссии проверить, возможно ли их эффективно использовать, предотвращая испарение топлива и обеспечивая стабильное давление в топливных баках.Источник изображения: NASAПолученные данные помогут инженерам NASA понять, как создавать «орбитальные заправочные станции», которые позволят хранить топлива прямо на орбите для своевременного его пополнения в ходе миссий. В перспективе подобная инфраструктура может стать основой для регулярных полётов к Луне и даже к Марсу, ведь это позволит экономить на необходимом для запуска топливе.

Запуск LOXSAT запланирован на 2026 год. Если испытания пройдут успешно, это приблизит NASA к созданию вышеупомянутых «космических заправок».

#сша #космос #nasa
Источник: space.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Исследователи нашли в Молдове скифскую гробницу возрастом 2300 лет с редкой курильницей
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
Критик Крис Рэй поставил новой части гоночной серии Forza Horizon 6 максимальный балл
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter