Агентство выведет на орбиту спутники, играющие роль заправки в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готовится к запуску нового экспериментального спутника, который может изменить подход к дальним космическим миссиям. Речь идет о проекте LOXSAT – аппарате, предназначенном для испытания технологий хранения и перекачки криогенного топлива в условиях космоса. Источник изображения: NASAФактически речь идёт о «космических заправках», которые способны транспортировать ключевые компоненты ракетного топлива. Основная цель NASA в этой миссии проверить, возможно ли их эффективно использовать, предотвращая испарение топлива и обеспечивая стабильное давление в топливных баках. Источник изображения: NASAПолученные данные помогут инженерам NASA понять, как создавать «орбитальные заправочные станции», которые позволят хранить топлива прямо на орбите для своевременного его пополнения в ходе миссий. В перспективе подобная инфраструктура может стать основой для регулярных полётов к Луне и даже к Марсу, ведь это позволит экономить на необходимом для запуска топливе.

Запуск LOXSAT запланирован на 2026 год. Если испытания пройдут успешно, это приблизит NASA к созданию вышеупомянутых «космических заправок».