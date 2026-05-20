Компании Samsung Electronics и Google впервые продемонстрировали свои новые «умные очки» на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанные в рамках совместной коллаборации. Сами очки представлены в двух вариантах дизайна – Gentle Monster и Warby Parker. Источник изображения: Samsung/GoogleРазработчики не раскрыли точные характеристики этих устройств, но поделились другими подробностями, раскрывающими все возможности ИИ-очков на базе Android XR. Основная их задача – обеспечить аудиоуправление чат-ботом на базе ИИ Gemini AI. Проще говоря, владелец очков может делать запросы ИИ без необходимости набора информации на телефоне. Это может быть полезное как для получения рекомендаций от ИИ, так и для поиска мест поблизости. Однако подключить устройство к телефону всё же придётся, поскольку речь не идёт о миниатюрном компьютере на голове.

Помимо прочего, владелец этих очков может планировать свой график, буквально говоря сам с собой, вернее, с ИИ-ассистентом. Не менее важно то, что очки оснащены всеми датчиками, чтобы самостоятельно переводить вывески или речь поблизости.