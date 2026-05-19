Илон Маск прогнозирует, что в течение десяти лет автомобили с человеком-водителем станут «нишевым явлением»

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что уже к концу этого года может начаться более широкое внедрение полностью автономных автомобилей, где отсутствует оператор безопасности. Соответствующее заявление он сделал на саммите Smart Mobility в Тель-Авиве. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо словам Маска, в Техасе уже якобы эксплуатируются беспилотные автомобили без систем контроля безопасности, и в ближайшее время эта практика может распространиться на другие штаты. Он также отметил, что в США уже работают роботакси Tesla в Остине, Далласе и Хьюстоне, однако признал, что сервис сталкивается с проблемами: длительным ожиданием, ограниченной доступностью машин и неудобными точками высадки.

Илон Маск прогнозирует, что в течение десяти лет автомобили с человеком-водителем станут «нишевым явлением», а до 90% всех поездок будут выполняться автономными системами искусственного интеллекта. По крайней мере, его компания делает на это максимальную ставку и, очевидно, будет «топить» до конца.

Примечательно, что на фоне этих заявлений стало известно об отзыве свыше 220 тысяч электрокаров Tesla и роботакси Waymo выявления рисков аварийных ситуаций (задержка в отображении изображения с камер заднего вида) и въезда автомобилей на затопленные участки дорог

