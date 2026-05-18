Nacvark
Предстоящая забастовка Samsung Electronics может обойтись в более чем $10 млрд
В Сеуле пытаются предотвратить забастовку рабочих

Уже на этой неделе профсоюз Samsung Electronics может провести крупнейшую забастовку на предприятиях компании, которая парализует большую часть мирового производства микросхем памяти. В Сеуле пытаются предотвратить забастовку, но уже есть оценки, в какую сумму она обойдётся стране.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо оценке премьер-министра страны Ким Мин-сока, один день простоя на заводе по производству полупроводников Samsung Electronics приведёт к прямым убыткам в размере до 1 триллиона вон (около 660 миллионов долларов США), Таким образом, если забастовка будет проходить все запланированные 18 дней – экономика потеряет свыше 10 миллиардов долларов США.

Однако, как отметил южнокорейский чиновник, на самом деле ставки куда выше. Временная приостановка работы линий по производству полупроводников приводит к месяцам простоя, а это уже десятки миллиардов долларов США. Особенно, если из-за этого Samsung Electronics придётся утилизировать непригодное сырьё для производства микросхем.

Не исключено, что правительство страны попросту заблокирует проведение забастовки специальным приказом. Для этого достаточно иметь решение, в котором указывается на тяжкие последствия этой забастовки для экономики Южной Кореи.

#южная корея #samsung electronics #микросхемы памяти
Источник: reuters.com
